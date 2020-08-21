Дрозденко рассказал о расселении жилья, газификации и реновации в Волосовском районе

Александр Дрозденко встретился с жителями Волосовского района. На встрече были подняты вопросы расселения аварийного жилья, газификации, реновации и здравоохранения.

«Волосово меняется. Такое ощущение, что находишься в хорошем, маленьком европейском городе. Чистенько, люди веселые идут, женщины с колясками, дети играют радостные», – поделился впечатлениями Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области рассказал, что:

водопроводы и очистные сооружения в Волосовском районе будут приведены в порядок в течение пяти лет;

в режиме пуско-наладки начали работать новые очистные сооружения в Каложицах;

следующие работы по очистным сооружениям запланированы в Большой Вруде и Курске;

на капитальный ремонт в Волосовском районе в 2021 год из областного бюджета выделено более 60 млн рублей – почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году;

запланировано расселение 27 аварийных домов – это 300 человек и около 300 млн рублей;

полная газификация Волосовского района будет закончена до конца 2025 года – соответствующая программа подписывается с «Газпромом»;

реновация больничного городка в Волосово начнется в марте 2021 года, после экспертизы документации;

на реконструкцию дорог в Волосовском районе на 2020 год из регионального бюджета выделены 330 млн рублей.

Александр Дрозденко похвалил Волосовский район за темпы развития. Глава региона отметил, что розничная торговля в муниципалитете выросла на 35%, объем услуг общественного питания – на 5%.