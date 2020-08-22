Сегодня, 22 августа, правительство Ленинградской области обратилось к жителям региона по случаю Дня государственного флага Российской Федерации.
«Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Российской Федерации! Стоя под трехцветным стягом в торжественные минуты мы испытываем чувство гордости за Родину», — говорится в обращении, опубликованном пресс-службой.
Отмечается, что российский флаг символизирует величие и силу страны, ее богатейшие традиции, многовековую историю, в которую жители Ленинградской области вписали много достойных страниц.
«Пусть и в дальнейшем трудовые свершения, спортивные победы и другие выдающиеся достижения наших соотечественников служат процветанию нашей Отчизны! От всей души желаем ленинградцам здоровья, благополучия и успехов в труде на благо страны, на благо Ленинградской области, на благо своих близких и дорогих людей», — говорится в заключение.