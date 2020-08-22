В Шархиничах отпраздновали День Ленобласти

Вчера, 21 августа, в поселке Шархиничи Лодейнопольского района начался цикл концертных программ, посвященных 93-ей годовщине Ленинградской области.

Началось мероприятие со встречи главы района Сергея Баранова, директора государственного драматического театра-студии «Апрель» Алексея Байдакова и зампреда территориальной избирательной комиссии Александра Невмержицкого с местными жителями. Присутствующим ответили на интересующие их вопросы, в том числе связанные с вывозом ТКО и земельным законодательством.

Сотрудники фонда развития бизнеса «Содействие» давали консультации и разъяснения по вопросам поддержки малого предпринимательства и как стать самозанятым.

Для жителей и гостей города установили сцену на площадке местного ДК. Сергей Баранов поздравил зрителей и отметил, что Ленинградская область является лидером в России по многим направлениям. Районный глава вручил грамоту ветерану труда, фельдшеру поселка Любови Ловьяновой. Грамотой главы администрации Лодейнопольского района он наградил почтальона Светлану Петухову.

Позже перед гостями выступили народный самодеятельный коллектив эстрадно-вокального ансамбля «Мелодия» и актер театра и кино Алексей Байдаков.