В Кингисеппе в День города откроют памятник Петру I

Сегодня, 22 августа, состоится празднование 636-й годовщины со дня образования города Кингисеппа и Дня «ЕвроХима». В райцентре также пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню флага.

Празднование состоится в парке Романовка на верхней площадке. Программой мероприятий предусмотрено торжественное открытие памятника Петру I на площади у администрации, сообщает пресс-служба районной администрации.

Скульптуру создали и установили на деньги почетного жителя Кингисеппа Бориса Гольдемберга. Пятиметровый монумент станет местом притяжения жителей и гостей города.

Праздник продолжит шествие по проспекту Карла Маркса к парку «Романовка».

День города завершится праздничным салютом.