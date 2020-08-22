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Обгоревшее тело нашли на месте горевшего дома под Выборгом

Автор: Илья Серов
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Сегодня ночью, 22 августа, в садоводстве «Большой Лог» в Выборгском районе произошел пожар. Информация о происшествии поступила в специальные службы в 01:07.

Прибывшие на место пожарные установили, что горел дачный дом на площади 56 квадратных метров. Пожар был ликвидирован спустя час после поступления сигнала.

На месте происшествия работали 8 спасателей и 2 единицы техники из 52 пожарно-спасательной части.

На месте происшествия обнаружили обгоревшее тело. Устанавливаются пол погибшего и обстоятельства произошедшего, сообщает 47news.

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