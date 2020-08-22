В Кингисеппе до конца года откроют «Кванториум»

Сегодня, 22 августа, Александр Дрозденко подписал соглашение о создании детского технопарка «Кванториум» и образовательного центра для одаренных детей в Кингисеппе.
Глава региона отметил, что Кингисепп становится центром химической промышленности, которая основана на глубокой переработке газа.
«Кванториум» разместится на площади 1000 квадратных метров на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Объект рассчитан на обучение 800 школьников в год, открытие намечено на декабрь этого года. Для ребят подготовят две лаборатории. Стоимость проекта составила 101 млн рублей.
Еще два таких технопарка работают во Всеволожске и Кировске, а также функционирует мобильный комплекс. В Сосновом Бору также должен появиться «Кванториум» в 2021 году, а спустя два и три года — в Гатчине и Выборге соответственно.