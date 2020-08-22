В Кингисеппе до конца года откроют «Кванториум»

Сегодня, 22 августа, Александр Дрозденко подписал соглашение о создании детского технопарка «Кванториум» и образовательного центра для одаренных детей в Кингисеппе.

Глава региона отметил, что Кингисепп становится центром химической промышленности, которая основана на глубокой переработке газа.

«Все это требует рабочих рук – «синих» и «белых» воротничков. Мы заинтересованы, чтобы эти кадры не приходили к нам со стороны, а вырастали тут. Мы также заинтересованы в том, чтобы возрождались производственные династии. А это значит, что нужна образовательная база, которая начинается прямо со школьной скамьи. Мы надеемся, что ребята, которые попадут в кванториум, точно останутся у нас, в Ленинградской области», – отметил губернатор.

«Кванториум» разместится на площади 1000 квадратных метров на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Объект рассчитан на обучение 800 школьников в год, открытие намечено на декабрь этого года. Для ребят подготовят две лаборатории. Стоимость проекта составила 101 млн рублей.

Еще два таких технопарка работают во Всеволожске и Кировске, а также функционирует мобильный комплекс. В Сосновом Бору также должен появиться «Кванториум» в 2021 году, а спустя два и три года — в Гатчине и Выборге соответственно.