Видео: легковушки столкнулись на «Коле» и оказались в кювете

Сегодня днем, 22 августа, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на трассе «Кола».

Уточняется, что дорожное происшествие случилось в 110 километрах от Санкт-Петербурга: столкнулись минимум две легковушки, одна из них оказалась в кювете.

Судя по повреждениям, между автомобилями произошло лобовое столкновение. На месте работают специальные службы.

«Вроде без жертв», — сообщил очевидец.