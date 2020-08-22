Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 22 августа

Согласно данным оперативного штаба на 22 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвержден у 28 человек.
Всего в регионе зафиксирован 6541 заболевший, полностью выздоровели при этом 4419 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Волосовский район
- Зимитицы (+1);
Всеволожский район
- Мурино (+1);
- Всеволожск (+6);
- пгт. им. Морозова (+1);
- Романовка (+2);
- Павлово (+1);
Выборгский район
- ТСН «Зеленая Горка» (+1);
- Кравцово (+1);
Гатчинский район
- Никольское (+1);
- Антелево (+1);
- Пудость (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Кировский район
- Отрадное (+2);
Ломоносовский район
- Новоселье (+1);
- СНТ » Надежда ВМА им. Кирова» (+1);
- Большие Горки (+2);
Приозерский район
- Приозерск (+2);
Сланцевский район
- Сланцы (+1).