Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 22 августа

Согласно данным оперативного штаба на 22 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвержден у 28 человек.

Всего в регионе зафиксирован 6541 заболевший, полностью выздоровели при этом 4419 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

Зимитицы (+1);

Всеволожский район

Мурино (+1);

Всеволожск (+6);

пгт. им. Морозова (+1);

Романовка (+2);

Павлово (+1);

Выборгский район

ТСН «Зеленая Горка» (+1);

Кравцово (+1);

Гатчинский район

Никольское (+1);

Антелево (+1);

Пудость (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Кировский район

Отрадное (+2);

Ломоносовский район

Новоселье (+1);

СНТ » Надежда ВМА им. Кирова» (+1);

Большие Горки (+2);

Приозерский район

Приозерск (+2);

Сланцевский район