Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 22 августа

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 22 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвержден у 28 человек.

Всего в регионе зафиксирован 6541 заболевший, полностью выздоровели при этом 4419 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

  • Зимитицы (+1);

Всеволожский район

  • Мурино (+1);
  • Всеволожск (+6);
  • пгт. им. Морозова (+1);
  • Романовка (+2);
  • Павлово (+1);

Выборгский район

  • ТСН «Зеленая Горка» (+1);
  • Кравцово (+1);

Гатчинский район

  • Никольское (+1);
  • Антелево (+1);
  • Пудость (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Кировский район

  • Отрадное (+2);

Ломоносовский район

  • Новоселье (+1);
  • СНТ » Надежда ВМА им. Кирова» (+1);
  • Большие Горки (+2);

Приозерский район

  • Приозерск (+2);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1).

 