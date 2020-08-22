Велопробег, шествие, фейерверк: как Кингисепп празднует День российского флага

Сегодня, 22 августа, во время рабочей поездки в Кингисепп Александр Дрозденко посетил празднование Дня государственного флага России.

С утра в городе стартовал велопробег по памятным местам Великой Отечественной войны, позже состоялось открытие памятника Петру I и шествие с триколорами. Губернатор подчеркнул, что имя Петра связано с Днем флага.

«Петр использовал этот флаг, как на торжествах, так и во время морских баталий, поэтому мы сегодня чтим его память. Сегодня Кингисепп — один из наиболее активно развивающихся городов Северо-запада и России, тут создаются новые производства, рабочие места, но мне кажется, что самая важная веха в истории Кингисеппа ещё впереди», — поделился Александр Дрозденко.

Основной площадкой празднования стал городской парк «Романовка». Для жителей и гостей города работают спортивные и интерактивные площадки, где проводятся ремесленные и художественные мастер-классы, выставки. Вниманию посетителей представлена экспозиция ремесел малых коренных народов. Тем временем на Октябрьском бульваре работает открытый кинотеатр, а вечер завершится фейерверком.

В честь Дня флага сегодня праздничные мероприятия проходят во всех районах Ленинградской области.