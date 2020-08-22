Велопробег, шествие, фейерверк: как Кингисепп празднует День российского флага

Сегодня, 22 августа, во время рабочей поездки в Кингисепп Александр Дрозденко посетил празднование Дня государственного флага России.
С утра в городе стартовал велопробег по памятным местам Великой Отечественной войны, позже состоялось открытие памятника Петру I и шествие с триколорами. Губернатор подчеркнул, что имя Петра связано с Днем флага.
Основной площадкой празднования стал городской парк «Романовка». Для жителей и гостей города работают спортивные и интерактивные площадки, где проводятся ремесленные и художественные мастер-классы, выставки. Вниманию посетителей представлена экспозиция ремесел малых коренных народов. Тем временем на Октябрьском бульваре работает открытый кинотеатр, а вечер завершится фейерверком.
В честь Дня флага сегодня праздничные мероприятия проходят во всех районах Ленинградской области.