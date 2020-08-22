Фото: как проходит День города в Выборге

Сегодня, 22 августа, жители и гости празднуют День города в Выборге. Для них работает ярмарка мастеров, гастрономический фестиваль, марафон творчества.

В парковой зоне от улицы Димитрова до Ленинградского проспекта выступил профессиональный уличный театр «АспектР» из Санкт-Петербурга. До 16 часов работала арт-галерея, состоящая из работ преподавателей и учеников школ искусств Выборгского района.

У центрального входа в библиотеку Аалто работает площадка «Территория молодежи», в программе которой запланированы различные мастер-классы, розыгрыши и аттракционы.