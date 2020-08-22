Мужчина без вести пропал во время ночного купания в Выборгском районе

Вчера утром, 21 августа, в полицию поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере Малое Кирилловское в Выборгском районе.

К правоохранителям обратилась 31-летняя женщина. По ее словам, она отдыхала у друзей в поселке Кирилловское. Под вечер к ним приехал знакомый Николай, представившийся военнослужащим части в Каменке.

Поздней ночью мужчина предложил искупаться на озере, женщина согласилась. Плывший в двухстах метрах от берега Николай пропал из вида. Женщина доплыла до берега, а потом снова поплыла к месту исчезновения спутника. Снова вернувшись на берег, она обратилась в экстренные службы.