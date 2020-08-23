Хозяева бросили собаку с запиской на детской площадке в Мурино

В группе «Неизданное ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» жители Мурино сообщили, что нашли на детской площадке в городе собаку, оставленную хозяевами. К животному прилагалась записка.

«Привет, меня зовут Дара. Мои мама и папа нашли меня в лесу, мои братья и сестры погибли, я находилась при смерти. Мама и папа спасли меня и забрали жить к себе», — говорится в записке.

Отмечается, что хозяева воспитывали животное. Внезапно у хозяйки появилась на животное аллергия, поэтому Даре искали нового владельца в течение месяца.

«Никто не захотел меня забирать. А единственный мужчина, который захотел, решил меня бросить перед отъездом мамы и папы», — говорится в записке.

Прежние хозяева пишут, что приюты требовали за животное слишком много денег либо вовсе отказывались принимать.

В итоге животное все-таки нашло временный дом у неравнодушных местных жителей. Пользователи осудили прежних владельцев, посчитав, что они «наигрались».