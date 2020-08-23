Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не рекомендуют требовать от детей до 5 лет носить маски в связи с пандемией COVID-19, сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на сайте ВОЗ.

«От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересов ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи», — говорится в рекомендациях.

Если ребенку от 6 до 11 лет, согласно рекомендациям ВОЗ и ЮНИСЕФ, при решении об использовании масок необходимо учитывать ряд факторов. Речь идет об уровне распространения вируса в месте, где проживает ребенок, его способность безопасно и правильно пользоваться маской, надлежащий надзор со стороны взрослых, потенциальное влияние ношения маски на обучение и психосоциальное развитие, а также доступ к защитным маскам, возможность их менять и стирать.

Дети в возрасте 12 лет и старше должны носить маски наравне со взрослыми, считают в организациях.