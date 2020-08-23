В пятницу, 21 августа, во Всеволожске женщина поздним вечером вышла на прогулку с собакой около 22 часов. Вскоре у дома на улице Белосельской улице ее встретил бывший сожитель, подъехавший на BMW.

Мужчина, уроженец Азербайджана, затолкал женщину в салон автомобиля и поехал в сторону Ладожского озера. Он забрал у потерпевшей мобильный телефон и начал читать ее переписку и сильно злиться. Вскоре водитель остановился вдоль Дороги жизни, избил женщину и изнасиловал ее.

Женщина пообещала обратиться в полицию, злоумышленник разозлился еще сильнее и снова начал избивать жертву, после чего повторил сексуальный акт.

Потерпевшая описала злоумышленника: рост мужчины 160-165 см, полное телосложение, короткая стрижка, залысины на затылке. На правом плече имеется татуировка в виде дракона. Во время нападения был одет в темные макасины и спортивный костюм Adidas.