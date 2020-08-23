Жителей Ленобласти ждут кратковременные дожди в понедельник

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в понедельник, 24 августа, ждет облачная с прояснениями погода.

При этом синоптики обещают ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются ливни, грозы.

Ветер прогнозируется юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем от +18 до +23 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.