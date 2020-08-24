Заявление для голосования по месту уже подала почти тысяча ленинградцев

Прием заявлений избирателей для голосования на выборах губернатора региона по месту нахождения продлится до 8 сентября.

На сегодняшний день в Ленобласти такие заявления подали 835 человек: 145 — в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, 28 ─ в МФЦ, 662 — через портал «Госуслуги».

Получить ответы на вопросы, касающиеся выборов, можно по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20 ежедневно с 9.00 до 18.00. С 11 по 14 сентября телефон ЦИК перейдет на работу в круглосуточный режим.

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Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосование состоится 11 и 12 сентября. Как отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, если ситуация с коронавирусом в регионе останется напряженной, то выборы, которые назначены на 13 сентября, пройдут в течение нескольких дней.