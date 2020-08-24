В Мичуринском мужчина задушил знакомого ради машины

Во время распития алкоголя мужчина убил собутыльника и забрал себе его машину. Спустя пару часов его остановил наряд ДПС, подозреваемый задержан.

По версии следствия, ночью 24 августа подозреваемый и его 37-летний знакомый распивали алкоголь в автомобиле старшего компаньона в районе поселка Мичуринское Приозерского района. В какой-то момент 30-летний мужчина взял шнурок и придушил владельца машины, после вытолкнул его из салона и переехал по нему. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

Злоумышленник же скрылся в неизвестном направлении, но через пару часов был остановлен сотрудниками ДПС. Возбуждено уголовное дело.