Российские банки исчерпали запасы валюты

Российские банки в июле потратили весь свой запас валюты, ее дефицит составил $0,2–0,3 млрд. Такой показатель фиксируется впервые с сентября 2018 года.

«Можно сказать, что состояние пока пограничное, нулевое. Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет», — цитирует РБК аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывай.

Отмечается, что российские банки в июле выдали клиентам ссуды на $3,7 млрд. Более того, участники рынка продолжили выводить средства со своих счетов за рубежом, отток составил $6,3 млрд. Вероятно, банки таким образом привлекали рублевую ликвидность: продавали валюту на внутреннем рынке, одновременно заключая форварды — контракты на обратную покупку валюты с отсрочкой. В июле российские кредитные организации сняли со счетов в банках-нерезидентах $7 млрд.