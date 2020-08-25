Петербуржец не смог вернуть 763 тыс руб, потраченные в онлайн-игре «Великий султан» – суд

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в иске местному жителю, который хотел вернуть потраченные в онлайн-игре 763 тысячи рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Суд установил, что 10 сентября 2018 года истец принял пользовательское соглашение ответчика Mechanist Internet Technologies Co., Ltd, установив на телефон игру «Великий султан». Истец указывал, что с ноября 2018 года по июль 2019 года с его карты было списано в общей сложности 763 550 рублей, о данных операциях он не знал, поскольку не было подключено SMS-информирование.

Мужчина просил признать действия по навязыванию платных услуг незаконными и необоснованными, взыскать списанные средства, компенсировать ему моральный вред, а также оштрафовать ответчика за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Суд установил, что вопреки утверждениям истца, на соответствующей странице игры размещены все необходимые сведения, в том числе и о возможном списании средств.

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