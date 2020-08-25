Дороги в Лужском районе очистили от пыли

Жители Лужского района пожаловались Александру Дрозденко на разбитую дорогу и дорожную пыль.

После поручения губернатора Ленобласти вопрос решился за несколько дней. Так, от пыли избавились на участке по улице Бобровой в деревне Слапи Заклинского сельского поселения. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава местной администрации Юрий Намлиев.