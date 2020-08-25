Дороги в Лужском районе очистили от пыли

Автор: Гузель Галимова
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Жители Лужского района пожаловались Александру Дрозденко на разбитую дорогу и дорожную пыль. 

После поручения губернатора Ленобласти вопрос решился за несколько дней. Так, от пыли избавились на участке по улице Бобровой в деревне Слапи Заклинского сельского поселения. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава местной администрации Юрий Намлиев.

 

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По обращению жителей на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко @drozdenko_au, подразделением ГП «Волосовское ДРСУ» в Лужском районе проведены работы по обеспыливанию гравийного покрытия автомобильной дороги по ул. Бобровой в д. Слапи Заклинского сельского поселения. #луга #лужскийрайон #намлиев #дрозденко #слапи #заклинье #волосовскоедрсу #дороги

Публикация от Юрий Намлиев (@namliev_yv)