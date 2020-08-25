Владимир Цой рассказал о памятных мероприятиях, которые пройдут в Ленобласти до конца года

Сегодня, 25 августа, на заседании правительства Ленобласти консультативного совета по делам ветеранов войны и труда глава областного комитета по культуре Владимир Цой рассказал о мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы.

По его словам, в Ленинградской области до конца года пройдет несколько мероприятий, в том числе областная акция «На страже памяти», награждение лауреатов литературной премии.

«Но центральным событием станет эстафета вечного Огня на Дороге жизни 3 сентября. Мы планировали ее провести 8 мая, но по понятным всем причинам просто перенесли ее, а не отменили. Это очень важное событие, к которому мы очень серьезно готовимся», — сообщил Владимир Цой.

Глава комитета отметил, что на мероприятии будет много делегаций со всего СЗФО.