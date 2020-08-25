Сегодня, 25 августа, в квартире на улице Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге было обнаружено тело 65-летней пенсионерки, завернутое в простыню. Оно лежало на балконе.

О жуткой находке в полицию сообщила дочь убитой. Подозреваемым оказался ее брат — 35-летний безработный мужчина, страдающий рядом психических расстройств, в том числе шизофренией, сообщают «Невские новости».

По предварительным данным, мужчина поругался с матерью и запустил ей в голову табурет. Женщина получила смертельные травмы и умерла на месте. Мужчина решил завернуть тело в ковер и спрятать его на балконе. Оно пролежало там около трех дней.

Мужчина наблюдался у профильных врачей и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.