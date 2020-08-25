Володин заподозрил страны ЕС в провокации в ситуации с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что некоторые европейские государства могли спровоцировать происшествие с Алексеем Навальным.

По его мнению, мотивом могло послужить создание напряжения внутри России и лишение ее возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии.

«Хорошо, что [канцлер ФРГ Ангела] Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента. Спикер отмечает, что заявления канцлера ФРГ и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля заставляют «посмотреть на эту ситуацию по-другому». «А не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны, — задался вопросом Володин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что для проведения расследования о возможном покушении на жизнь Алексея Навального недостаточно оснований.