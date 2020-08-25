Потерявшийся рыбак провел две ночи на островах и нашелся у границы с Финляндией

В поселке Большое Поле, что в 35 километрах от МАПП «Торфяновка», спустя двое суток нашли пропавшего рыбака Романа. Все это время он плыл по течению Финского залива.
По словам родственницы, у мотора его лодки оторвался тросс, а самостоятельно мужчина не мог справиться с течением. Рыбак ночевал на необитаемых островах и в основном питался ягодами, но воду найти не смог, передает 47news.
«Он нашел огромный белый гриб, но тот оказался червивым. Говорит, если бы третью ночь пришлось ночевать на острове, и его бы съел. Где-то он еще дикий крыжовник нашел», — добавила мать Романа.