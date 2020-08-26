Более 1 тыс работников соцсферы в Санкт-Петербурге получили выплаты за работу в период пандемии

Более 1 тысячи работников социальной сферы в Санкт-Петербурге уже получили единовременные выплаты за работу в период пандемии, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, единовременные денежные выплаты предусмотрены социальным работникам, медицинским сёстрам, специалистам по социальной, а также реабилитационной работе, психологам и педагогам, которые оказывали срочные социальные услуги, а также социальные услуги на дому с 1 апреля по 30 июня этого года.
Размер единовременной денежной выплаты составляет 10 тысяч рублей в месяц. Их получат 4675 специалистов социальных служб. На эти цели из резервного фонда правительства Петербурга выделено 140,25 миллиона рублей.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге в период пандемии специалистами 53 районных организаций социального обслуживания доставлено свыше 85 тысяч наборов продуктов и товаров первой необходимости, из них 52 тысячи — гражданам пожилого возраста. Социальные услуги на дому оказаны 38 тысячам инвалидам и петербуржцам пожилого возраста.