В Приозерском районе мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком

Мотоциклист погиб в поселке Сосново при столкновении с КамАЗом.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, водитель КамАЗа не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, после чего произошло столкновение.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.