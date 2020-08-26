Три новых соцучреждения откроются в Ленобласти в ближайшие два года

Три новых соцучреждения откроют свои двери в ближайшие два года в Ленобласти.

Первым уже в этом году откроется стационарное отделение социального обслуживания населения «Надежда». Отделение будет рассчитано на 15 мест и расположено в поселке Лопухинка в Ломоносовском районе. Стоимость проекта составила 92,7 млн рублей, средства были выделены из бюджета Ленобласти. Также на территории комплекса проведут благоустройство.

В феврале 2021 года в Выборгском районе начнёт действовать второй в регионе геронтологический центр. Он будет рассчитан на 40 мест. На его создание было выделено 131,7 млн рублей. Для старшего поколения центр оборудован кабинетами ЛФК, массажем, магнитотерапией, соляной пещерой, бальнеотерапией и т.д.

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Третьим учреждением, которое откроет свои двери осенью 2022 года в поселке им. Свердлова во Всеволожском районе, станет Дом-интернат для старшего поколения и людей с ограниченными возможностями. Интернат рассчитан на 144 места. Граждане смогут получить в нем квалифицированную помощь в стационарной форме. Также центр рассчитан на постоянное проживание.