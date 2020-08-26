В Ленобласти реставрируют девять военных мемориалов за 13,5 млн рублей

Комитет по культуре Ленобласти уже заключил контракты на реставрацию военных памятников. Работы по большинству из них завершат летом.

Так уже восстановлен памятник на братском захоронении советских воинов в деревне Борисова Грива во Всеволожском районе, также привели в порядок прилегающую территорию и отремонтировали ограждение.

В деревне Шереметьевка Всеволожского района завершаются работы на мемориале «Памятник-стела воинам-понтонерам, обеспечивавшим транспортную связь осажденного Ленинграда со страной в 1943 году», входящем в состав «Зеленого пояса Славы Ленинграда». Также реставраторы восстановили расположенный тут же памятник-стела «Переправа».

В Морозовском поселении Всеволожского района в рамках контракта отремонтированы четыре дота на рубеже обороны 1941-1943 годах . В Форносово в Тосненском районе в завершающей стадии находится восстановление памятника Герою Советского Союза Михаилу Шаронову.

Также в рамках контракта проводятся работы на братском захоронении советских воинов, погибших в деревне Грузино, в бывшем форту в поселке Коккорево и на памятнике советским воинам в Сертолово Всеволожского района, также работы идут на братском захоронении воинов в Лебяжьем в Ломоносовском районе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Администрация Тихвинского района организует реставрацию 12 воинских мемориалов, посвященных периоду Великой Отечественной войны. На проведение работ из областного бюджета выделены 42 млн рублей. А в Кронштадте в рамках первой очереди музейно-исторического парка «Остров фортов» открыли Аллею героев российского флота.