Трое детей выпали из окон в Мурино, Русско-Высоцком и Первомайском за 25 августа

В полицию Всеволожского района 25 августа сообщили о падении двухлетнего мальчика из окна четвертого этажа дома, расположенного на Шоссе в Лаврики в Мурино. Его состояние оценивается как тяжелое.

Также 25 августа в полицию Выборгского района сообщили о падении шестилетнего мальчика из окна на втором этажа дома, расположенного возле поселка Первомайское. Ребенок – в стоянии средней степени тяжести.

Еще одно падение произошло 25 августа в Ломоносовском районе. Из окна балкона на третьем этаже дома в селе Русско-Высоцкое выпал 12-летний мальчик. Его госпитализировали в Детскую городскую больницу № 1 в Петербурге.