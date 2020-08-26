В Ленобласти 30 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 26 августа

В Ленобласти на утро 26 августа зафиксировали 30 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 4 676 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 1 252 случая (26,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 970 865 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 115 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 16 683 человека. При этом за сутки выздоровели 6 403 человека, общее число выписанных — 786 150.