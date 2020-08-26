Торжественные линейки 1 сентября в школах Карелии пройдут для учеников 1, 9 и 11 классов

1 сентября в Карелии возобновляется деятельность всех дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования. Всего в школы республики пойдут более 71 тысячи человек.

«Торжественные линейки в День знаний состоятся для школьников 1, 9, 11-х классов на открытом воздухе (при благоприятных погодных условиях), с разделением потоков при большом количестве обучающихся. На линейки допускаются родители, дедушки и бабушки первоклассников, но строго при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Детям разрешается быть без масок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждой школе разработаны графики прихода и ухода обучающихся, посещения столовой разработаны с учётом разделения потоков и недопущения массового скопления детей, за каждым классом закреплены учебные кабинеты. Сотрудников и учащихся ждут ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание, обязательная термометрия. Все сотрудники, в том числе педагоги, обязаны соблюдать масочный режим. Нахождение без маски возможно при условии проведения урока на свежем воздухе, а также при соблюдении социальной дистанции между учителем и детьми. Маски для обучающихся не обязательны. Проведение массовых мероприятий между классами запрещено.

В учреждениях образования будут проводиться дополнительные противоэпидемические мероприятия, в том числе ежедневная влажная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, регулярное проветривание и обеззараживание воздуха с использованием специализированного оборудования.

С 1 сентября в Карелии в полноценном режиме начнут работать детские сады. Перед поступлением дети должны получить стандартную справку от врача или фельдшера. Карельскому Минздраву дано поручение обеспечить прохождение медосмотра для дошкольников в максимально быстром и удобном формате.

Обучение в техникумах и колледжах, вузах также начнётся в очном формате. Заселение студентов в общежития будет поэтапным. Для студентов – заочников предусмотрена дистанционная форма обучения.

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Также в обычном режиме в Карелии заработают и организации дополнительного образования. Возможно, будут исключены некоторые формы коллективных занятий, например, такие, как ансамбли, групповые тренировки. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.