Школы Ленобласти начнут работу в традиционном формате 1 сентября

Губернатор Ленобласти заявил, открывая областной педагогический совет, что школы никогда не перейдут на полное дистанционное обучение

«Мы проведем первое сентября активно и торжественно. Мы приняли решение, что в зеленой зоне линейки будут проведены без ограничений», — отметил Александр Дрозденко.

Также участников педагогического совета поприветствовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который отметил, что полный переход на дистанционное образование в России невозможен и назвал это обучение «вынужденной мерой».

Напомним, что в Ленобласти торжественные линейки 1 сентября пройдут для всех школьников, а уроки — в очном формате.

Вам будет интересно В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года на 1 октября Ранее ivbg.ru писал, что депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не спровоцировать новую вспышку коронавируса. Однако... 25.08.2020 48

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 сентября все школы Ленинградской области обеспечат 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.