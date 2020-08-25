Школы Ленобласти начнут работу в традиционном формате 1 сентября

Губернатор Ленобласти заявил, открывая областной педагогический совет, что школы никогда не перейдут на полное дистанционное обучение
Также участников педагогического совета поприветствовал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который отметил, что полный переход на дистанционное образование в России невозможен и назвал это обучение «вынужденной мерой».
Напомним, что в Ленобласти торжественные линейки 1 сентября пройдут для всех школьников, а уроки — в очном формате.
Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 сентября все школы Ленинградской области обеспечат 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.