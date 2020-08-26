Жителей Ленобласти просят назвать главные транспортные проблемы региона

Также местные жители могут предложить свои идеи их решения.

В Ленобласти полным ходом идет разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона. Специалисты прорабатывают техническую часть проекта, а жителей Ленобласти просят рассказать, какие транспортные проблемы региона их больше всего волнуют.

Для этого необходимо заполнить форму и поделиться предложениями по улучшению транспортной ситуации в Ленобласти. Например, можно рассказать, где лучше установить остановку или светофор, оборудовать пешеходный переход или ввести новый автобусный маршрут и многое другое.