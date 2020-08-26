Ленобласть вошла в десятку регионов, завершивших полугодие с бюджетным профицитом

Ленобласть завершила полугодие с плюсом и занял седьмую строчку среди регионов России с бюджетным профицитом.

За первое полугодие 2020 года в Ленобласти было потрачено существенно меньше, чем заработано. В общей сложности профицит региона составил 6,2 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные ФинЭкспертизы.

Наибольший дефицит в Москве — бюджетный минус превысил 160 млрд рублей. Следом идут Московская область – 55,5 млрд, Татарстан – 25 млрд больше. Петербург занял восьмую строчку – дефицит чуть более 8 млрд рублей.