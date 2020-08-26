В Бокситогорский центр допобразования закупили оборудование на 2,3 млн рублей

Современное оборудование было приобретено в рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка”.

В Бокситогорский центр дополнительного образования были закуплены ноутбуки, интерактивные панели, графические станции, 3D-принтеры и ручки, наборы для сборки “умного дома”. Также было приобретено оборудование для естественнонаучных секций: портативные pH-метры, лабораторную центрифугу, микроскопы, интерактивную панель и многое другое.

Отмечается, что Ленобласть вошла в тройку российских регионов по качеству образования.

Ранее мы рассказывали, что в школе №3 в Пикалево появилось новое оборудование и мебель для учеников, которые будут проходить программу дополнительного образования. Все оборудование было закуплено за счет федерального, областного и муниципального бюджетов.