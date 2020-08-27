Жители Тихвина выбрали название новому скверу

Жители города выбирали название новому скверу, который находится между домом №50 1-го микрорайона и школой №6.

В пресс-службе администрации Тихвинского района сообщили, что подведены итоги открытого голосования на название нового городского сквера. В конкурсе мог принять участие любой желающий.

По итогу голосования в лидеры выбились варианты: Сквер «У фонтана» – 724 проголосовавших, «Школьный сквер» (494 голоса), «Сквер Ветеранов» (365 голосов). Всего в голосовании приняли участие 2 413 человек.

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О награждении победителей администрация сообщит в своё время.