В ходе рабочей поездки в Волосовский район губернатор Ленобласти побывал в сквере у детской поликлиники, где закончились работы по благоустройству

«В Волосово открыты новый ЗАКС и новый архив, сделано благоустройство, появились дорожки, освещение, детские площадки, игровые зоны, школа после реновации — город меняется буквально на глазах. Волосово 2012 года и Волосово 2020-го — это два разных города!», — подчеркнул губернатор.

Благоустройство сквера шло по программе «Формирование комфортной городской среды». В новом сквере установлена фигура персонажа Корнея Чуковского — доктора Айболита, которая будет создавать соответствующее настроение у маленьких пациентов поликлиники. Также проектом предусмотрены зрительный зал и сцена — площадка для организации досуга молодежи с возможностью установки оборудования для различных мероприятий.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России.