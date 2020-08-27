Российские операторы сотовой связи начали отказываться от тарифов с безлимитным интернетом из-за роста нагрузки на оборудование в период самоизоляции, а также с падением выручки компаний.

Так, в МТС теперь придется либо заплатить больше на 50-75 рублей за безлимитный план “Тарифище”, либо перейти на новую версию тарифа с ограниченным интернет-трафиком в 30 Гб при сохранении старой цены.

Tele2 закрыл для новых подключений физлиц услугу “Очень много интернета”, которая позволяла за 200 рублей в месяц использовать безлимитный интернет по всей России. “СберМобайл” стал тарифицировать видеотрафик соцсети “ВКонтакте”.

В “Мегафоне”, Yota и “ВТБ Мобайл” в ближайшее время не планируют отменять безлимитные тарифы.