Лидером программы кешбэка по количеству предложений от туроператоров стал Санкт-Петербург – РСТ

Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) проанализировали портал мирпутешествий.ру и выяснили, что Санкт-Петербург стал лидером программы кешбэка по количеству туроператоров, которые представили на сайте свои предложения по этому городу, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретённые услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

«Программа кешбэка еще раз поделила регионы России на «самые и не самые» туристические. Мы внимательно проанализировали портал мирпутешествий.рф и, в том числе, по каждому региону подсчитали количество туроператоров, выставивших свои предложения для туристов», — пояснила Тюрина.

«Санкт-Петербург вновь подтвердил статус самого принимающего города, туры в северную столицу предложили 112 туроператоров. Москва, которая в последние годы активно соперничает с Питером, не вошла в тройку лидеров – четвёртое место с 88 предложениями», прокомментировала ситуацию она.

Представитель РСТ уточнила, что второе место поделили Крым и «неморской» Татарстан – по 101 предложению. А пляжный Краснодарский край оказался лишь на пятом месте.

«Понятно, что октябрь и следующие месяцы, на которые по акции можно купить туры в курортные регионы, уже практически не купальные. Почему же Крым на втором месте, а Кубань только на пятом? Можно предположить, что это связано с экскурсионкой: по Крыму в разделе «Экскурсионные туры» выставили предложения 49 туроператоров, а по Краснодарскому краю – 37», — пояснила Тюрина.

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