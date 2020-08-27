Лидером программы кешбэка по количеству предложений от туроператоров стал Санкт-Петербург – РСТ

Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) проанализировали портал мирпутешествий.ру и выяснили, что Санкт-Петербург стал лидером программы кешбэка по количеству туроператоров, которые представили на сайте свои предложения по этому городу, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретённые услуги стартовала в ночь на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
Представитель РСТ уточнила, что второе место поделили Крым и «неморской» Татарстан – по 101 предложению. А пляжный Краснодарский край оказался лишь на пятом месте.
Тройку лидеров замыкает Калининградская область с 92 предложениями. Регион в этом году резко – и заслуженно – продвинулся, став альтернативой Европе.