Глава комздрава Санкт-Петербурга предложил привить от гриппа всех, у кого нет противопоказаний

Прививки от гриппа следует сделать всем жителям Санкт-Петербурга, которые не имеют противопоказаний, заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Планируется привить 3 миллиона 240 тысяч человек, это 60% населения Санкт-Петербурга. Провести вакцинацию в таком масштабе необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения в осенний период. Уменьшить количество заболевших гриппом… Но это нижний порог. Идеально было бы привить всех, кому не противопоказана вакцина», — сказал Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».