В Ленобласти начинается расширение Колтушского шоссе

В Ленобласти начались работы по расширению Колтушского шоссе. ГКУ “Ленавтодор” заключил госконтракт.

Согласно проекту, участок от КАДа до Колтушей будет расширен с двух до четырех полос движения. Подрядчикам также предстоит на протяжении всего участка построить тротуары, установить новые автобусные остановки и освещение, а также оборудовать заездные карманы для общественного транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Ломоносовском районе завершается ремонт участка Сосновый Бор — Глобицы, в общей сложности обновлен четырехкилометровый участок магистрали от перекрестка с Копорским шоссе до садоводства «Березовая роща».