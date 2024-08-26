Детская безопасность: что напомнить ребёнку перед учебным годом?

До начала нового учебного года осталась неделя. За время отдыха многие дети могли забыть правила безопасности, поэтому обязанность родителей — напомнить основные моменты. Рассказываем, на что стоит обратить внимание при повторении правил безопасности на улице, в школе и дома.

Правила дорожного движения

Ребёнок должен хорошо знать правила дорожного движения и уметь ими пользоваться. Перед началом учебного года пройдитесь с ним и посмотрите, как он использует правила, устраняя при необходимости пробелы.

Безопасность на железной дороге

Напомните ребёнку, что игры на железной дороге запрещены. Переход в ж/д зоне возможен только по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Расскажите о тормозной системе поезда, тем самым подведя детей к мысли, как опасно перебегать, стоять, фотографироваться перед приближающимся поездом.

При передвижении по обычной или железной дороге необходимо быть предельно внимательными. Пропустив транспорт в одну сторону, необходимо убедиться, что с противоположной ничего не движется. Использование гаджетов или нахождение в наушниках при переходе может стать причиной трагедии.

Управление на транспорте МВД России по СЗФО в преддверии нового учебного года сделало видео с историей из жизни. Подросток из Северной столицы в попытке снять хорошие кадры сорвался с товарного поезда. В результате мальчик остался в живых, но без ног. Герой видеоролика Аркадий пояснил причины, по которым оказался в подобной ситуации. Возможно, его история, просмотренная вместе с детьми, поможет кому-то избежать фатальной ошибки.

Правила поведения с незнакомыми людьми

Дети должны знать, как пресечь общение с незнакомыми людьми, которые проявляют чрезмерную заинтересованность к нему. Объясните, что он не может помочь взрослому человеку, поэтому внимание незнакомого должно его озаботить. Выучите со своим отпрыском несколько фраз, которые помогут ему отбить у незнакомца желание продолжить общение, и потренируйте вместе с ним чётко их проговаривать. Напомните, что ни в коем случае нельзя ходить в гости или садиться в автомобиль к незнакомым или малознакомым людям. А также не следует с незнакомцами заходить в лифт или в подъезд.

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Где нельзя играть?

Личная безопасность на улице также важна, в связи с этим следует продублировать ребёнку запрет на игры на проезжей части, прогулки на пустырях и свалках, в заброшенных зданиях, подвалах и чердаках.

Опасные предметы

Ребёнок должен чётко осознавать, какие опасности несут в себе легковоспламеняющиеся, колющие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы, и как следует с ними поступить, если они оказались у него. Поясните, что подобные находки на улице ни в коем случае нельзя брать в руки и тем более использовать для игр. О них нужно непременно рассказать знакомым взрослым.

Безопасность дома

Дома ребёнка также могут поджидать разного рода опасности. Объясните детям, что если родителей или других взрослых нет дома, то нельзя открывать дверь незнакомцам, кем бы они ни были. К знакомым тоже стоит отнестись с осторожностью — без предупреждения взрослых о возможном приходе их друзей или соседей дверь не открывать. Потренируйтесь вместе с ребёнком пользоваться электроприборами и газовой плитой, чтобы он мог самостоятельно с ними взаимодействовать.

Помните, что даже подростки могут выпасть из окна, поэтому напомните и об этой опасности.

Пожарная безопасность

Обязательно проговорите правила пожарной безопасности. Объясните детям, при каких обстоятельствах может возникнуть возгорание, к чему оно способно привести и как действовать при подобном ЧП.

Советы для родителей

В любой непонятной ситуации у ребёнка должен быть готовый план действий, который ранее проговаривался с родителями. Это касается и круга людей, к которым он может обратиться за помощью. Обязательно составьте список с номерами телефонов экстренных служб, близких родственников и соседей, которым вы доверяете. Под ними лучше указать домашний адрес с ФИО родителей и вашими номерами, в том числе и рабочими. Это поможет ребёнку сориентироваться при сильном стрессе. Перечень должен располагаться на видном месте в быстром доступе.

Помните, что вы — пример для своих детей, поэтому, нарушая любые правила, обесцениваете их для своих детей, что может привести к беде.

Ранее в ivbg.ru писали, что с 1 сентября в школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины».