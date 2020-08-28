Минтранс предложил открыть три российских порта, в том числе петербургский, для пропуска санкционных товаров

Минтранс России предложил включить в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров для транзита через Россию три порта: морские порты Восточный и Владивосток, а также Большой порт Санкт-Петербург, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно пояснительной записке к документу, такое решение позволит увеличить объем транзитных грузоперевозок страны.
Разработчики объясняют необходимость включения в перечень именно этих российских портов их удачным расположением с азиатскими странами. Так, Большой порт Санкт-Петербург расположен на маршруте транзита товаров из ЕС в Китай и Казахстан.
Сейчас документ находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 7 сентября.