Жители Ленобласти могут зарегистрироваться на Госуслугах не выходя из дома

Зарегистрироваться и подтвердить учетную запись можно через банковские приложения.

Ранее для подтверждения учетной записи приходилось лично обращаться в МФЦ, отделения Почты России, Пенсионного фонда или банков. Сейчас подтвердить регистрацию можно полностью удаленно с помощью банковских приложений Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, Банка Санкт-Петербург, Ак Барс Банка. Сервис доступен клиентам этих шести банков.

К концу 2021 года 40% госуслуг будут отвечать принципам проактивности и не потребуют личного посещения госучреждений. До 2024 года 95% госуслуг будут переведены в цифровой вид.

Напомним, что в Ленобласти стартовал конкурс для пользователей регионального портала государственных услуг. Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Цифровой помощник – твой верный проводник!», который проводится с 17 июля по 6 сентября, необходимо заказать услугу на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти и еще одну, предлагаемую там же цифровым помощником. Все подробности о конкурсе — на портале ГосУслуг Ленобласти.