В Ленобласти 31 новый случай заражения коронавирусом — данные на 28 августа

В Ленобласти на утро 28 августа зафиксирован 31 новый случай коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтверждены 4 829 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 1 103 случая (22,8%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 980 405 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 110 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 16 914 человек. При этом за сутки выздоровели 5 905 человек, общее число выписанных — 798 466.