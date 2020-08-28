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Как вы, возможно, заметили, у Лукашенко обозначен небольшой управленческий кризис. Массовый белорус просит его пожаловать вон. А батька говорит, что отстранить его от поста Владыки можно только путем умножения на ноль.

Метод отстранения владыки по протоколу Каддафи для Беларуси не подходит. Каддафи умножили на ноль французские, британские и катарские ратники. Если они захотят повторить свой перфоманс, им предстоит излишне близкое знакомство с безликими ратниками в военной форме без опознавательных знаков.

История учит, что от подобного знакомства западные партнеры предпочитают воздерживаться. Будучи защищенным от вмешательства извне, Батька способен сохранить себя у власти изнутри. Для сего потребна нижеследующая тяжелая магия.

Шаг № 1 – Мобилизация электората на провластные народные гуляния

Во-первых, это рабочий класс и колхозное крестьянство. Во-вторых, это адепты учения о стабильности. В-третьих, это люди, опасающиеся либеральных реформаторов, не обладающих опытом, зато старательных и неуместно энергичных. Украина учит: дозволь неолибералу реформировать, он страну и людей в кабалу к ростовщикам из МВФ приведёт.

Все это – электорат и управленческая элита, находящиеся у Батьки в вассально-сюзеренном подчинении. Солидарный уровень поддержки Лукашенко у населения – значительно выше, чем 3 %. И немногим, но выше, чем у Тихановской – так допускают западные партнеры.

Шаг № 2 – Раздор в багровые ряды оппонентов

Эту задачу Лукашенко уверенно и успешно проваливает. Решение увольнять недовольных – не эффективно. Они не испугаются, им будет нечего терять. Они совершено точно присоединятся к народным гуляниям, под багровыми знаменами которого уже собрался такой разный, и пророссийский (Батька против Союзного Государства™), и прозападный (Батька отрицает западные ценности) массовый белорус.

Чтобы разделять и властвовать, Батьке надлежит через СМИ с трогательной точностью обозначить программу белорусской оппозиции – отдаление от России и РПЦ, ограничение на российские каналы вещания. Подлинность программы не важна, если делать четкий акцент на том, что Тихановская комфортно проводит время не где-нибудь, а сил нет в какой прозападной Литве.

Прозападникам придётся сделать предметом общественной дискуссии антироссийскую риторику. В идеях народных гуляний разочаруется их пророссийская часть, которая не хочет по примеру Украины стать бесплатной (лишь за крупу и воду) рабочей силой в Польше и Литве, пока коренное население Польши и Литвы уезжает в качестве рабочей силы в ЕС.

Идея народных гуляний будет посрамлена. Их участники увидят, что белорусские прозападники-русофобы в меньшинстве по сравнению с электоратом Батьки. А идеология прозападников вредна для благосостояния массового белоруса и белорусской государственности.