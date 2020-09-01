Начало учебного года, отказ от медицинских справок в детсады: что изменилось в России с 1 сентября

Горячее питание

Согласно поправке в законодательство, все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день (горячий обед). В 2020 году на реализацию нововведение выделили 21 млрд рублей.

Возобновление авиасообщения

С 1 августа россиянам разрешено посещать Турцию, Великобританию и Танзанию, с 15 августа — Швейцарию (при виде на жительство) и Абхазию. Ожидается, что к 1 сентября будет проработана возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.

Выборы губернатора

В России 13 сентября состоятся более 8700 выборов разного уровня в 83 регионах, в частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний, в 18 – прямые выборы губернаторов.

Жителей Ленинградской области 13 сентября ждут выборы главы региона. У них будет возможность проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. Подать заявление о выборе места голосования можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-офисов, до 8 сентября 2020 года включительно. Для этого потребуется только паспорт. Также заявление можно подать на портале Госуслуг и в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий. Не исключено, что голосование могут провести в несколько дней.

Перерасчет «сельских» пенсий



Такие пенсии увеличат примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц. В прошлом году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%, а сельских пенсионеров ждет дополнительная прибавка в 25% от фиксированной выплаты. На прибавку могут рассчитывать жители сельской местности, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Это касается представителей около 500 профессий. Дата 1 сентября, когда должен быть произведен перерасчет, скорее является условной, поскольку процедура началась еще в начале года и проводилась автоматически.

Борьба с перекупщиками

Согласно вступающим с 1 сентября правилам продажи билетов в театры, музеи, на концерты и другие мероприятия, будут введены запрет на продажу выше указанной на нем цены, на перепродажу их неофициальными посредниками, а также установленные ограничения по размеру наценки, которую может устанавливать посредник (не более 10% от цены билета).

Посредник вправе продавать билеты организатора мероприятия только на основании соответствующего договора с ним.

Отказ от медицинских справок

Россиянам с сентября не надо будет предоставлять ежегодные медицинские справки своих детей из поликлиники в детские сады. Справки понадобятся только детям, оказавшимся в местности, где были зафиксированы эпидемии. Если ребенок пропустил более пяти дней, его адрес сверяют с имеющимися в распоряжении Роспотребнадзора данными об очагах инфекций. В случае выявления совпадений с родителями детей свяжутся по электронной почте или отправив sms-сообщение и сообщат, к каким именно врачам нужно обратиться, чтобы получить справку для детского сада. Продублировать информацию также может воспитатель детского сада. Если такого сообщения в семье не получали, то справка не потребуется.