Пенсионер из Ломоносовского района отдал мошенникам 230 тысяч рублей

Накануне в полицию обратился 67-летний мужчина, проживающий в Ломоносовском районе. Пенсионер заявил, что стал жертвой мошенников.

По словам потерпевшего, накануне он шел по Санкт-Петербургскому проспекту в Петергофе, вскоре рядом остановился автомобиль Lada Kalina с двумя мужчинами внутри.

Мошенники быстро убедили пенсионера отдать им 230 тысяч рублей в обмен на «Евро билеты» и купюры «Банка приколов», сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Один из преступников — цыганской национальности, второй славянин. Ведется розыск преступников.