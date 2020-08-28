«Тревожная кнопка» помогла в 2020 году 2500 жителям Ленобласти

Услугой могут воспользоваться одинокие граждане пожилого возраста ─ женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, а также инвалиды с 18 лет.

В 2019 году услугой пользовались 2601 человек. В начале текущего года численность пользователей составляла 2418 человек, за 6 месяцев к услуге присоединились еще 53 жителя Ленинградской области.

«Тревожная кнопка» ─ создана в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Это круглосуточная социальная, медицинская и информационная помощь пожилым людям и инвалидам. Услуга позволяет в любое время связаться с врачом и получить экстренную помощь или консультацию медицинского, социального, бытового и коммунального характера.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленинградской области планируется открытие трех социальных учреждений в течение двух лет. Первым станет стационарное отделение в в здании Ломоносовского комплексного центра социального обслуживания населения «Надежда».