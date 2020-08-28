Петербургский суд признал виновным Станислава К. и Михаила М., причастных к умышленному причинению среднего и тяжкого вреда здоровью, а также к сокрытию преступлений.

Установлено, что в июне 2018 года пьяные подсудимые находились в квартире дома по проспекту Народного Ополчения в Петербурге, там же была потерпевшая Г. Мужчины в ходе конфликта с женщиной из-за неприязненных отношений избили руками и ногами жертву.

Удары пришлись на область расположения жизненно-важных органов — голову. Телесные повреждения отнесли к средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый Михаил совместно со Станиславом нанес жертве не менее двух ударов руками в область головы, не менее одного удара локтем в область глаза, не менее одного удара коленом в область губ и носа. Далее Станислав, не догадываясь о последствиях, поставил табурет на тело женщины, надавил коленом не менее четырех раз, одновременно избивая ее.

Потерпевшая скончалась от действий Станислава от тупой травмы груди, живота и таза, включая разрыв паренхимы и капсулы селезенки. Михаил решил выручить подельника и упаковал тело в разрезанный матрас и спрятали.

Известно, что мужчины ранее были судимы. Станиславу назначили 5,5 лет в колонии строго режима, а его подельник Михаил будет отбывать 2,5 года в том же месте.